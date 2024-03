Valter Casimiro será nomeado secretário de Obras do DF, confirmou Ibaneis

Valter Casimiro será nomeado como novo secretário de Obras do Distrito Federal. A informação foi confirmada ao Correio e a nomeação já foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e sairá no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira (26/3).

Anteriormente, Casemiro assumiu a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), mas pediu exoneração em abril de 2023. Na época, ele abriu mão do cargo porque havia recebido um convite para retornar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para exercer um cargo de importância.

Valter era um dos remanescentes do primeiro governo Ibaneis, iniciado em 2019. Antes, foi ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil no mandato do ex-presidente Michel Temer (MDB).