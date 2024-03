Os brasilienses são os que mais utilizam a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda em 2024, segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira (26/3). De acordo com o Leão, 53,9% das declarações entregues até terça-feira (26/3) dos moradores do Distrito Federal foram em formato pré-preenchido.

Em segundo lugar, estão os moradores de Santa Catarina, com 50,3%. Já em terceiro, estão os que vivem no Rio Grande do Sul, com 49,1%. Para utilizar este serviço, é preciso ter uma conta Prata ou Ouro no gov.br.

UNIDADES DA FEDERAÇÃO

FIZERAM A DECLARAÇÃO PRÉ-PREENCHIDA Distrito Federal 53,9% Santa Catarina 50,3% Rio Grande do Sul 49,1%

Para avançar para o nível prata e conseguir utilizar a declaração pré-preenchida, os contribuintes devem fazer biometria facial com a CNH, ser servidor público federal ou utilizar o login pelo banco, caso a entidade financeira seja uma das 13 que estão credenciadas: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi, Mercantil do Brasil, PicPay/Original e BTG Pactual.

No Brasil, já foram entregues mais de 7 milhões de declarações, dessas, 44,1% são pré-preenchidas. Em 2022, 41,7% dos declarantes tinham conta nesses níveis. Este número passou para 68,6% em 2023 e subiu ainda mais em 2024, chegando a 75,2%.

O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda vai até 31 de maio.