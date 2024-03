BBB 24: Fernanda insinua manipulação e favoritismo da produção

Na madrugada desta terça-feira (26), Fernanda Bande conversava com os brothers no quarto Gnomos, quando insinuou que a edição do reality manipula as imagens para o público. Isso porque, Lucas Buda afirmou que montaria a mesa de café da manhã para que Davi não arrumasse.

No entanto, Fernanda disparou que o brother precisava montar diferente para que nos cortes não apareça como se Davi tivesse feito. "Tem que ser diferente, não pode ser como ele monta, se não, no vídeo, podem até cortar pra achar que foi [Davi]", alfinetou ela.

A fala da confeiteira deu a entender que a produção do Big Brother Brasil tem Davi como favorito e usaria a montagem da mesa feita por Buda como se tivesse sido feita pelo baiano. Na web, internautas comentaram a fala desrespeitosa da sister com a TV Globo.



"Fernanda fala tão mal da globo que devia nem tá ali", escreveu uma seguidora. "Gente! que absurdo a Fernanda acusando a produção de manipular as imagens. O Boninho devia tirar estalecas dela cada vez que ela faz isso", disparou um internauta.

Vale ressaltar que essa conversa aconteceu, após a grave discussão entre Davi Brito e MC Bin Laden. Pois, como de costume, o motorista de aplicativo sempre arruma as mesas, entretanto, os rivais afirmam que ele sempre decide montar a mesa depois de uma briga.