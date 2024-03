Tempo: feriado terá céu nublado e pancadas de chuva a qualquer hora do dia

Para quem vai iniciar as atividades do feriado de Páscoa hoje, é importante saber que o guarda-chuva será item essencial. No Distrito Federal, a quinta-feira (28/3) amanheceu nublada, com chuva fraca e contínua.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que o dia permaneça nublado em boa parte do Distrito Federal. À tarde, as chances de pancadas de chuva mais intensas aumentam. A mínima registrada foi de 18°C e a máxima esperada é de 28 ° C.

A umidade permanece alta pela manhã, 95%, mas pode abaixar para até 50% durante o dia.

Segundo o Inmet, o esperado é que o clima permaneça semelhante durante o feriado prolongado. O sol deve dar as caras em alguns momentos da Sexta-feira Santa e também no Sábado de Aleluia, entretanto, os especialistas alertam para que o guarda-chuva esteja sempre por perto, uma vez que pancadas de chuva são esperadas a qualquer hora do dia durante todo o feriado.