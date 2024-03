Estão abertas as inscrições para o concurso Brasília em Foto

Estão abertas as inscrições para a terceira edição do concurso Brasília em Foto, que podem ser feitas desta quarta-feira (27/3) a 7 de abril e em um formulário específico. O concurso é voltado para servidores e empregados públicos do Governo do Distrito Federal (GDF). Podem participar servidores efetivos, comissionados, aposentados e empregados públicos dos órgãos e entidades do governo local. A iniciativa é promovida pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali) e a Secretaria de Economia (Seec).

O projeto celebra o 64ª aniversário de Brasília e estimula os participantes a expressarem por meio de fotografias todo o amor e admiração que tem pela capital. A foto vencedora ganhará destaque em mostra especial no Espaço Qualidade de Vida, no 16º andar do Anexo do Buriti.

Regulamento

Conforme o regulamento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), cada participante pode inscrever uma única fotografia de autoria própria. Também é obrigatório preencher completamente o formulário de inscrição, juntamente com os termos de cessão de direitos autorais e de autorização de uso de imagem.

Serão desclassificadas as propostas que contenham conteúdo inadequado, incluindo nudez, sensualidade, violência, apologia a preconceitos, drogas e referências político-partidárias. A seleção será feita em duas etapas: por profissionais da área e pela aprovação popular.

Todas as fotos inscritas passarão pela curadoria de uma comissão julgadora. Serão levados em consideração critérios como criatividade, originalidade, aderência ao tema e objetivos do concurso. A banca vai selecionar 21 fotos, que serão colocadas em votação popular no site da Seec, entre 16 e 20 de abril. Os 21 servidores cujas fotos forem selecionadas receberão certificados de participação.

O resultado final será divulgado em 22 de abril, no site e no perfil oficial do Instagram da Seec. As sete fotografias vencedoras serão expostas no Espaço Qualidade de Vida, em data a ser definida.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone 3414-6266 ou pelo e-mail sequali@economia.df.gov.br.

Confira o regulamento e faça sua inscrição aqui.



*Com informações da Agência Brasília