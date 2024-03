Na manhã desta Sexta-Feira da Paixão (29/3), o Morro da Capelinha, em Planaltina, reúne fiéis dispostos a pagarem promessas e alcançarem a graça divina. Muitos se desafiam subindo de joelhos, descalços e até em cadeira de rodas. O sacrifício, porém, é motivo de emoção, alegria e gratidão. Às 9h o movimento rumo à Capela Nossa Senhora de Fátima e a à cruz onde são acendidas velas era intenso, mas há àqueles que no amanhecer do dia já se preparavam para a jornada. A expectativa é que, ao longo do feriado, passem cerca de 120 mil pessoas pelo local.

Sozinho e de joelhos, o empresário Fernando Bastos, 46 anos, estava na metade da subida quando parou para conversar com a reportagem do Correio. Emocionado, contou que veio ao Morro pagar a promessa pela rápida recuperação do filho. "Meu menino, de 11 anos, sofreu um acidente de carro há pouco tempo e hoje está muito bem. Me sinto muito alegre por essa graça", disse, chorando. Morador de Águas Claras, ele comentou ser a primeira vez que vem pagar uma promessa.

Próximo à Capela Nossa Senhora de Fátima, um grupo de ciclistas se reunia para compartilhar orientações referentes à descida do Morro. Cleber Martins, 51, relatou que desde os 20 anos comparece ao evento, em muitas das ocasiões, praticando esporte religioso. Acompanhado do filho, João Pedro Martins, 16, o vendedor já percorreu cidades como Trindade, Alexânia e Anápolis de bicicleta. "Hoje foi tranquila a subida, mas também porque estou acostumado. Muitos anos de prática", destacou.

Amamentando, Rotiele Barros, 21, trouxe, pela primeira vez a caçula, Maria Alice, de um ano. Cansada e com o rosto suado, a dona de casa disse que sempre vem ao Morro, apesar de, neste ano, não ter vindo pagar promessas. "Venho sempre pedir a graça de Deus, é uma tradição. Pretendo voltar em casa depois de descer, mas quero assistir à encenação mais tarde. É muito emocionante", contou.

Já a aposentada Miracy Martins, 79, fez o percurso de cadeira de rodas, devido a uma amputação da perna esquerda há pouco mais de um ano. Acompanhada dos filhos e da neta, ela contou que vem ao local há pelo menos 15 anos. "Já vim pagar muitas promessas, pela conquista da minha casa, por conseguir trazer meus filhos do Nordeste para cá, entre outras graças. Mas hoje subi apenas para agradecer à vida e pedir benção a mim e minha família", disse, após colocar duas velas no pé da cruz.

Um dos filhos de Miracy, José Audêncio Barros, 48, subiu com o pé enfaixado devido a uma antiga e grave queimadura. Também acompanha a mãe todos os anos. Em uma das promessas, pediu que sua perna pudesse ser recuperada e hoje, trabalhando como pedreiro, já consegue andar e trabalhar.

Via Sacra

A Via Sacra do Morro da Capelinha, em Planaltina, é uma das mais tradicionais do Distrito Federal. Na parte da tarde, a encenação do calvário de Jesus Cristo vai ser antecedida pela Celebração da Cruz pelo arcebispo de Brasília, Paulo Cezar Costa, que começa às 14h30.

Em seguida, às 15h30, é iniciada a encenação, com 14 estações dolorosas, que mostra todo o caminho de Jesus rumo à crucificação, e uma 15ª, onde o público poderá ver a representação da ressurreição de Cristo. A encenação deve durar três horas e meia ao longo do percurso de quase um quilômetro de extensão.

O evento conta com ao menos 1,4 mil integrantes voluntários, sendo a maioria de Planaltina. Participam da encenação 1,1 mil atores e 300 pessoas trabalham nas partes técnica e de apoio. O lema do grupo é "Realismo, emoção e fé: um espetáculo que faz bem à alma" e o tema do evento deste ano é "Eis meu filho muito amado".

Com 51 anos de tradição, a celebração terá a estrutura reforçada para garantir a segurança e fluidez do trânsito para o público presente. A ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) contará com a Cidade da Segurança Pública, estrutura que será montada para abrigar viaturas e equipamentos e servirá como base para o efetivo empregado no dia. Os policiais militares estarão no local a partir das 6h. Haverá um comando móvel da Polícia Militar do DF (PMDF) na Cidade da Segurança Pública e outro no alto do morro.

Também haverá intervenções no trânsito da região. A DF-230, principal via de acesso ao local, terá sentido único a partir das 12h, no trecho entre a DF-128 e a DF-130. Por volta das 21h, a rodovia terá sentido único do Morro da Capelinha até a DF-130 e duplo sentido da DF-128 até a BR-020.

Postos de atendimento pré-hospitalar serão instalados na Cidade da Segurança Pública e distribuídos no local da encenação. Em caso de sol ou temperaturas fortes, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) orienta o uso de roupas leves, protetor solar, bonés ou chapéus. É recomendado ingerir bastante água, com atenção redobrada para idosos e crianças. Haverá, ainda, viaturas de salvamento em altura, devido ao local ser muito íngreme, e viaturas de combate a incêndio. Os bombeiros também poderão ser acionados por meio do telefone 193.

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai fornecer água potável para o público que comparecer ao evento. A empresa vai disponibilizar 26 mil litros de água, em pontos de distribuição instalados desde o acesso ao local, pela DF-230, passando pelo portal de entrada, até a última estação da encenação.

No total, serão utilizadas cinco unidades móveis, sendo dois caminhões com caixas d'água de 5 mil litros cada e três veículos de menor porte, com caixas d'água de 500 litros cada. Um caminhão-pipa com 10 mil litros ficará no local para reabastecer as caixas d'água.

Atores e integrantes do grupo terão à disposição três pontos fixos, cada um deles com uma caixa d'água de 500 litros. As tendas destinadas para atendimento das equipes de profissionais de saúde também contarão com mais dois pontos fixos. A Caesb fará o abastecimento das baias de hidratação destinadas aos cavalos utilizados na encenação.

A Caesb sugere que cada um leve a sua garrafa de água reciclável para reduzir o lixo produzido e manter o espaço livre de copos e garrafas plásticas descartáveis.

























