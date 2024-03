Dengue: mais 11 tendas de acolhimento são criadas no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) informou, por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), que foram instaladas mais 11 tendas de acolhimento a pacientes com sintomas da dengue. Os espaços começarão a funcionar a partir da próxima semana, somando, agora, 20 tendas na capital federal. Com atendimento diário, das 7h às 19h, as instalações possuem polos de hidratação e cuidados, proporcionando suporte contínuo aos usuários. Três das novas tendas terão atendimento 24 horas.

O nome da entidade responsável pela instalação foi divulgado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) do último dia 15. Com a escolha, mais quatro regiões de saúde serão contempladas: Central, Centro-Sul, Leste e Sul.

“A medida busca, principalmente, garantir maior acesso ao atendimento durante a epidemia de dengue, desafogando outras unidades da rede. Aos primeiros sintomas, as pessoas devem procurar por uma UBS [Unidade Básica de Saúde] ou pela tenda mais próxima”, afirma a coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Sandra Araújo de França.

Cada tenda funcionará com uma equipe mínima, composta por um coordenador; três médicos, sendo um pediatra; um enfermeiro; dois técnicos de enfermagem; dois técnicos de laboratório; um especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico); dois apoios administrativos; um farmacêutico; funcionários de limpeza e de segurança.

Assistência ampliada

Desde o início do ano, a pasta já conta com nove tendas de hidratação, espalhadas por várias regiões do DF: Sol Nascente, Brazlândia, Estrutural, Recanto das Emas, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho. Como suporte à assistência nas UBSs, entre 20 de janeiro e 14 de março, os espaços atenderam mais de 63 mil pacientes, uma média de 1,2 mil por dia.

No mesmo período, as tendas que tiveram o maior movimento foram as de Samambaia (11,3 mil atendimentos), Ceilândia (10 mil) e Recanto das Emas (7,7 mil). Apesar disso, todas as outras regiões apresentaram números altos de demanda: Santa Maria (7,2 mil), São Sebastião (6,7 mil), Sol Nascente (5,8 mil), Brazlândia (5,5 mil), Estrutural (4,7 mil) e Sobradinho (3,7 mil).

“Somados às tendas já existentes, os novos pontos irão evitar que a população se desloque a um hospital para conseguir atendimento. Isso reflete em uma resposta mais rápida aos sintomas”, explica a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. “Reforço ainda que todas as UBSs continuam a atender casos de dengue, com aumento das salas de hidratação”, diz. A rede ampliou o horário de atendimento de diversas unidades básicas, inclusive aos sábados e domingos.

Confira os horários de atendimento das tendas.

Com funcionamento 24h:

- Gama: estacionamento do hospital regional (HRG);

- Guará: em frente à UBS 1;

- Paranoá: estacionamento do Hospital da Região Leste.

Com funcionamento diário, das 7h às 19h:

- Plano Piloto: estacionamento do hospital regional (Hran);

- Vicente Pires: estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA);

- Varjão: atrás da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1;

- Taguatinga: estacionamento do ambulatório do Hospital Regional (HRT);

- Planaltina: policlínica da região;

- Águas Claras: estacionamento da UBS 1 do Areal;

- Ceilândia: Estacionamento do Hospital Regional (HRC).

Ceilândia e Samambaia, que já contam com uma, também serão beneficiadas com mais um espaço de acolhimento, localizados nos estacionamentos dos hospitais regionais respectivos.