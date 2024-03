Campanha arrecada chocolates para famílias em vulnerabilidade do entorno do DF

A Páscoa é uma das principais datas comemorativas do mundo, celebrada principalmente pela comunidade cristã. O momento marca a renovação da fé em memória da ressurreição de Jesus Cristo. Além dos valores, é costume a troca de símbolos que representam a fertilidade e a vida nova, como por exemplo os famosos ovos de chocolates, que encantam adultos e crianças. Porém, essa não é a realidade da maioria das famílias. Diante da vulnerabilidade social de muitos lares, receber ovos de páscoa é quase um sonho distante. E foi pensando nisso que o diretor geral e coreógrafo brasiliense da Duo Cia de Dança, Rodrigo Mena Barreto criou há 12 anos o projeto “Uma páscoa mais Doce”. A campanha visa arrecadar e distribuir chocolates para crianças carentes de Santo Antônio do Descoberto.

“No início da nossa campanha, a gente visava recolher os chocolates e distribuir em orfanatos, periferias e ocupações para levar um pouco de doçura para crianças carentes. Com o tempo, focamos na região de Santo Antônio, onde existem centenas de famílias em vulnerabilidade. Já estamos lá há mais de 6 anos”, conta o artista.

Rodrigo revela que a ideia surgiu com o objetivo de levar alegria e esperança para as crianças. “A gente dá um chocolate e recebe um sorriso de volta, e isso é lindo, mágico e poderosíssimo. Muitas vezes essas crianças não tem condição de comprar um chocolate ou um ovo de páscoa, porque as prioridades para as famílias dessas crianças são outras, o dinheiro que entra é para investir em comida e para sobreviver.”

Além de Rodrigo, 16 bailarinos da Duo Cia de Dança participam do projeto de forma voluntária. Este ano, a campanha busca bater o recorde e alcançar a marca de 600 crianças beneficiadas.

Quando ocorre a distribuição?

A distribuição ocorrerá no dia 7 de abril e será feita de forma estratégica. “A gente sempre faz após a páscoa devido ao valor dos chocolates, que é alto nessa época. Conseguimos tanto doações de chocolates, como valores em dinheiro para a compra deles. Ano passado nós conseguimos juntar 525 caixas de chocolate, esse ano queremos chegar a 600 caixas”, explica.

Como doar?



As doações podem ser feitas até o dia 5 de abril, diretamente na Academia Lucia Toller, na 509 sul ou por meio das redes sociais da companhia de dança (duociadedanca) ou do professor @rmenabarreto. É possível doar também através do pix 03309475166 (Luana Montarroyos Brito)



*Estagiária sob supervisão de Samuel Calado

Saiba Mais Mundo Papa Francisco celebra Missa de Páscoa, e defende a paz

Papa Francisco celebra Missa de Páscoa, e defende a paz Esportes Milito pede equilíbrio físico no Atlético-MG

Milito pede equilíbrio físico no Atlético-MG Tecnologia As imagens com 'memórias do futuro' criadas por IA para pacientes com câncer terminal

As imagens com 'memórias do futuro' criadas por IA para pacientes com câncer terminal Cidades DF Motorista perde o controle e colide com poste na BR 020

Motorista perde o controle e colide com poste na BR 020 Flipar Inteligência Artificial recria rosto de Jesus do Santo Sudário

Inteligência Artificial recria rosto de Jesus do Santo Sudário Mundo Diotima, a 'professora do amor' de Sócrates e outras 3 filósofas gregas que talvez você não conheça