Motorista perde o controle e colide com poste na BR 020

No início da madrugada deste domingo (31/3), um motorista, de 40 anos, perdeu o controle do carro e acabou colidindo com um poste de iluminação pública na BR 020, na altura do KM 23, sentido Sobradinho.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do acidente, o motorista já estava fora do veículo. A equipe de socorro constatou que o homem apresentava ferimento com hemorragia moderada na face, na região da boca. Ele perdeu pelo menos dois dentes e sofreu diversas escoriações pelo corpo. O CBMDF encaminhou o motorista, consciente, orientado e estável para avaliação no Hospital Regional de Planaltina.

A violência do impacto deixou o poste de iluminação e o carro completamente destruídos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.