CB Poder : deputado Thiago Manzoni espera votação do PPCUB até o final do ano

O Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) foi tema de entrevista com o deputado Thiago Manzoni (PL/DF) no programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (01/04). Aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, o parlamentar frisou que o projeto está parado há bastante tempo e precisa andar.

Thiago é relator da proposta e aponta suas expectativas. “Eu espero que, agora, vá. Porque tem muitos anos de discussão sobre esse tema e, me parece que, esse passo precisa ser dado, principalmente, para dar segurança jurídica para a população de Brasília. E eu penso que chegou o tempo de avançar”, disse.

Thiago explica como vê o conjunto urbanístico de Brasília e o fato de sofrer tantas restrições normativas. "Algumas delas derivam do tombamento e outras da ausência de legislação sobre esse conjunto urbanístico. O principal ponto que eu vejo, é que se faz necessário entregar segurança jurídica para conseguir normatizar e estabelecer os rumos que Brasília vai tomar. Para onde nós vamos crescer e como vamos fazer isso", comenta.

O deputado estipula um prazo para começar as avaliações do projeto. "Existe uma portaria do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que rege o conjunto urbanístico de Brasília e agora vamos legislar sobre o tema. Eu imagino que o projeto, até o final desse semestre, trâmite nas outras comissões. E espero que até o final do ano a Câmara Legislativa possa votar esse projeto", relata.



Veja o programa na íntegra: