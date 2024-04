Sindicombustíveis critica Chico Vigilante por fala sobre aumento da gasolina

O presidente do Sindicato dos Combustíveis e Derivados de Petróleo do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, criticou o deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF) por suas falas sobre o aumento de combustíveis no DF. Nas redes sociais, o deputado realizou uma publicação em que afirma ter acionado a defesa do consumidor e a polícia para investigar a elevação dos preços da gasolina e do álcool.

Para o presidente do Sindicombustíveis, o deputado se utilizou de sua imunidade parlamentar para "emitir críticas infundadas e desrespeitosas sobre os postos de combustíveis". "O deputado divulgou inverdades, alegando ter votado contra os referidos ajustes, numa tentativa de desinformar seus seguidores", afirmou Tavares por meio de nota à imprensa.

O Sindicombustíveis ainda informou que os reajustes recentes nos preços de revenda não foram determinados pelos postos de gasolina, mas são ajustes decorrentes de aumentos aplicados pelas distribuidoras. A afirmação é um contraponto à fala de Vigilante, que afirmou que "a tarifa abusiva praticada por vários postos configura a prática de cartel, o que é considerado crime".

"Diante deste contexto, urge que o deputado direcione suas críticas aos verdadeiros responsáveis pelas variações nos preços de combustíveis, que são as distribuidoras", conclui Paulo Tavares.