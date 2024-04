Morre mãe de Janete Vaz, vice-presidente do grupo Sabin

Morreu, nesta terça-feira (2/4), Geralda Moreira Ribeiro, mãe da empreendedora e co-fundadora do Sabin, Janete Vaz. "Descanse em paz mãe. Você já está ao lado do papai e do Jair, seu grande amor e seu filho", escreveu a empresárias nas redes sociais.

Em comunicado Janete lembrou a trajetória da mãe. "A nossa rainha e na garra. Ela era acolhedora e cuidadosa (cuidou de todos os irmãos pois a mãe faleceu no parto do 7°), era incansável, trabalhou demais."

Sueli Ribeiro, nora de Geralda também lamentou o falecimento da sogra. "Minha sogra querida que papai do céu te receba de braços abertos. Um exemplo de mulher! E hoje escrevo para expressar minha profunda gratidão por todos os ensinamentos valiosos que a senhora me proporcionou ao longo dos anos".

"Seus conselhos e exemplos moldaram quem sou hoje, e por isso, serei eternamente grata por ter tido uma sogra encantadora", concluiu.