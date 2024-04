Família pede ajuda para encontrar mãe e bebê desaparecidos há 11 dias

Familiares pedem ajuda para localizar mãe e filho que estão desaparecidos há 11 dias. Patrícia Regina saiu de casa, no centro da Cidade Ocidental, no Entorno do DF, com o bebê de 1 ano, em 23 de março. Desde então, eles não foram mais vistos.

Segundo os parentes, Patrícia sofre de problemas mentais e estava em surto no momento do desaparecimento. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade e o Conselho Tutelar também foi acionado.

A família pede para que, caso alguém tenha informações sobre o possível paradeiro da mulher e da criança, ligue para os números: (61) 3625-1224 (polícia); (61) 3903-2035 (Conselho Tutelar); (61) 99133-2975 (tia); e (61) 92001-7955 (mãe).