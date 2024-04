Com problemas no atendimento, Ibaneis Rocha fortalece equipe de médicos

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a contratação de 240 médicos aprovados em concurso público para reforçar o atendimento dos casos de dengue. O deferimento da proposta que permite novas nomeações foi possível por meio de um ajuste na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, aprovado, ontem, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Neonatologia, pediatria geral, ginecologia e obstetrícia e anestesiologia são as especialidades que fortalecerão o quadro da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Os 240 médicos serão contratados imediatamente para melhorar o atendimento nos hospitais, conforme assegurou o governador. "Esses médicos estão sendo contratados para que possamos dar uma melhoria nesse momento de crise por causa da dengue", destacou, durante evento no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Santa Maria. Antes do anúncio de Ibaneis, outros 200 médicos generalistas tomaram posse para atuar na Saúde, com trabalho previsto para iniciar na próxima segunda.

Com a mesma finalidade, os 200 médicos generalistas — responsáveis por atender os pacientes de forma integral e sem atuar em uma área específica — foram convocados por meio de um processo seletivo, feito mediante inscrição e análise curricular, e atuarão de forma temporária por seis meses, renováveis pelo mesmo período. Além de ampliar a capacidade de atendimento para os casos de dengue, os profissionais também atuarão no tratamento de doenças respiratórias, recorrentes nesta estação.

A posse ocorreu no auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs) e contou com a presença da vice-governadora, Celina Leão (PP); da secretária de Saúde, Lucilene Florêncio; e do deputado distrital Pepa (PP). Celina parabenizou os profissionais e elogiou o sistema de saúde do Brasil que, segundo ela, "recebe das pessoas mais simples às mais importantes". "É tentador trabalhar na rede particular, mas nos hospitais públicos vocês atenderão pessoas que lhe agradecerão pelo resto da vida. A Secretaria de Saúde é a casa de vocês", afirmou.

Boa expectativa

Lucilene Florêncio reconheceu as dificuldades enfrentadas pela pasta e lamentou o deficit de profissionais na área. "O sistema de saúde está sendo testado. Estamos sem profissionais clínicos nos hospitais, pois nosso exército foi diminuindo. Por isso, pedimos ajuda. Cada um dos pacientes da rede pública precisa de vocês, que chegaram num momento de muita tensão", disse a secretária. O deputado Pepa completou que os médicos irão desafogar as demandas de atendimento, visto que trabalharão nas emergências.

Vitor Fonseca, 30 anos, será alocado no Hospital Regional do Paranoá e revelou estar animado com o início dos atendimentos. "Sempre quis trabalhar pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e terei a sorte de atuar a 15 minutos da minha casa", comentou o médico, que se formou há três anos.

Já Carlos Henrique Martins, 36, veio de Unaí (MG) para atuar na rede pública do DF. Com experiência no combate à pandemia da covid-19, o profissional já trabalhou no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e na unidade de pronto atendimento (UPA) de Sobradinho. "Por conta do que vivi na pandemia, com o grande número de pacientes, acredito que terei bom desempenho no fluxo de atendimentos", comentou. Ele vai trabalhar no Hospital Regional Leste (HRL), também no Paranoá.

Publicado em fevereiro deste ano, o edital oferecia 200 vagas para médico generalista, com jornada de trabalho de 20 horas semanais e salário de R$ 10.046, 97. Os convocados devem apresentar a documentação até a próxima sexta-feira. Os profissionais receberam um envelope com orientações sobre a classificação da gravidade dos casos. Ainda há 141 vagas para cadastro reserva referentes à esse processo seletivo.