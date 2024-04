Cratera se abre na via do Setor Policial Sul e pista é interditada

A via do Setor Policial Sul, na altura do Cemitério Campo da Esperança, sentido Taguatinga, foi interditada na tarde desta quarta-feira (3/4) e causou um enorme engarrafamento, após a abertura de uma cratera no asfalto da via.

Neste momento, 30 agentes do Departamento de Trânsito (Detran) estão no local. As equipes dispõem de 12 viaturas, um helicóptero e uma central de monitoramento para garantir a segurança viária no local.

A orientação é de que os motoristas utilizem rotas alternativas, como a EPGU, Epia, EPNB, Epig, Eixo Rodoviário Sul e Parque da Cidade. Ainda não há informações sobre o motivo do asfalto ceder.

Vaney Rodrigues saiu de Águas Claras e seguia para o Aeroporto de Brasília, quando foi surpreendido pelo engarrafamento. "Estou há mais de 15 minutos no trânsito", disse.

Antônio Nascimento, 39, estava parado há mais de 20 minutos no engarrafamento. Ele reclama sobre a qualidade das vias de Brasília. "Pagamos impostos absurdos para enfrentar esses problemas. Isso é espelho de um mal serviço prestado", lamenta.



Aguarde mais informações.

