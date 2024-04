Homem em situação de rua sofre parada cardíaca em ônibus

Na manhã desta quarta-feira (3/4), um homem em situação de rua sofreu uma parada cardíaca dentro de um ônibus, da empresa Piracicabana, com destino ao Guará. A passageira Anna Ganzelevitch, 22 anos, que realizou os primeiros socorros, informou que, de repente, a vítima gritou, caiu no chão do coletivo, teve uma convulsão e deixou de apresentar sinais vitais. "Como eu estava sentada atrás dele, percebi que seu corpo estava rígido e com tremores, antes de ocorrer a parada", disse.

Diante do ocorrido, o motorista parou o ônibus em frente à Câmara Legislativa do DF e entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que, ao chegar ao local, tentou reanimar o homem durante mais de quarenta minutos. Ao final, ele voltou a respirar, mas ainda estava inconsciente. Como estava sem documentos, não foi possível identificar nome e idade. "Foi tudo muito rápido. Quando fiz a curva em frente à Câmara, ouvi o grito e estacionei o ônibus", contou o motorista José Alcides Ribeiro.