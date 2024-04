Polícia apreende 15kg de pasta base cocaína em ônibus interestadual

Durante uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta quarta-feira (3/4), no Córrego do Arrozal, localizado na BR 020, divisa de Sobradinho com Planaltina (DF), uma abordagem de rotina a um ônibus proveniente de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte resultou na descoberta 15kg de pasta base de cocaína escondidos.

Uma mulher foi detida no local e conduzida ao 13º Batalhão para os procedimentos cabíveis. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e na interrupção de uma possível rota de tráfico interestadual.