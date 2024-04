Ônibus de turismo tomba na Epia e causa transtorno no trânsito

Uma colisão envolvendo três veículos na noite desta quarta-feira (3/4) causou transtorno na na EPIA (DF 003), antes do Viaduto da Candangolândia, sentido Plano Piloto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência do acidente que envolveu um Chevrolet Ônix, um caminhão baú Iveco Daily e um ônibus que havia tomado nas margem da pista, após a colisão. Apesar do cenário impactante, o acidente não resultou em feridos, não sendo necessário que ninguém fosse levado ao hospital.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento, dificultando o fluxo do trânsito. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.