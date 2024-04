Furto

Homem furta ônibus em terminal e é preso ao colidir com caminhão no DF Furto ocorreu no final da Asa Norte. Criminoso dirigiu o ônibus até Taguatinga, onde colidiu com um caminhão de transportadora. Na tentativa de fuga, a pé, ele foi alcançado por funcionários da empresa de transporte. A PMDF foi acionada e efetuou a prisão