Via do Setor Policial Sul, sentido Taguatinga, está liberada para o trânsito

A via Estrada Parque do Setor Policial Sul, no sentido Taguatinga, está com acesso liberado, segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

A alça de acesso no sentido EPIG da via continua bloqueada até que a obra para tapar uma cratera, que se abriu no local, seja concluída. Já a alça de acesso do viaduto, também sentido EPIG, será fechada por medidas preventivas para análises técnicas do asfalto.

Demonstração em gráfico da via do Setor Policial Sul, na qual foi liberada (foto: Divulgação/ Detran DF )

Na tarde da última quarta-feira (3/4), uma cratera foi aberta no asfalto da via do Setor Policial Sul, próximo ao Cemitério Campo Esperança, o que provocou um grande engarrafamento na região, interditando a rua. O Detran ao saber do ocorrido, encaminhou 30 agentes para o local, com 12 viaturas, um helicóptero e uma central de monitoramento para verificar e garantir a segurança do lugar naquele instante.

*Estagiário sob a supervisão Suzano Almeida