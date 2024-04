O grupo de pagode brasiliense Menos é Mais apareceu de surpresa e fez uma roda de samba na Feira Central de Ceilândia. Formado em 2016, o grupo, que é um dos mais conhecidos no cenário do gênero no país, levou diversos fãs em frente à feira, nesta quinta-feira (4/4).

A ação faz parte do marketing de lançamento da música lançada nesta quinta (4), Memória sexual, uma parceria com a cantora pop Luiza Sonza.

O grupo comentou o episódio em um vídeo do Correio nas redes sociais. "Ainda bem que a gente vive de pagode. Valeu, Ceilondres", comentou a página oficial do grupo.

