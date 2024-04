Dengue: fumacê passa no Recanto das Emas e Gama neste sábado (6/4)

Uma das medidas do Governo do Distrito Federal (GDF) para combater o aumento nos casos de dengue no DF é usar o veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê.

A medida tem sido usada diariamente nas ruas das de todas as regiões administrativas. Neste sábado (6/4), o inseticida será aplicado no Recanto das Emas e no Gama. O fumacê passou entre as 4h e às 6h e passará novamente entre 17h e 19h.

A Vigilância Ambiental recomenda aos moradores que abram as portas e janelas da residência, durante o fumacê, para maior eficácia do produto.