Fercal recebe o Dia D de Combate à Dengue neste sábado (6/4)

A força-tarefa que busca eliminar focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, e orientar a população sobre a prevenção chega, neste sábado (6/4), à Fercal. O Dia D de combate à Dengue ocorre durante a 26ª edição do “GDF Mais Perto do Cidadão” na feira da administração regional da cidade.

A população poderá conferir as atividades, das 9h às 12h. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, estará no local a partir das 9h30. A força-tarefa oferece atendimento a casos suspeitos de dengue, como avaliação clínica, hidratação e manejo, conforme a necessidade.

Será disponibilizada, ainda, a cobertura do calendário vacinal (exceto a BCG e contra a dengue), além de vacinação antirrábica. Os profissionais de saúde também irão realizar testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e distribuir preservativos.

Além da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), a ação contará com 16 agentes de Vigilância Ambiental em Saúde (AVAS) e 150 Bombeiros Militares do DF para atuarem em visitas domiciliares.

Quatro drones irão auxiliar na vistoria da área e dez carros do “fumacê” devem circular na região. Também haverá roda de conversa sobre enfrentamento à violência doméstica e/ou sexual, bem como informações de saúde bucal, incluindo atendimento e distribuição de kits odontológicos.

Serviço:

12ª edição do Dia D de Combate à Dengue

Data: 6 de abril de 2024

Horário: 9h às 12h

Local: Feira da Administração Regional da Fercal — Rodovia DF 150, KM 12, Rua 02, Lote 60 -

Visita da Secretária de Saúde ao local: 9h30.