Animais selvagens em risco são resgatados pela Polícia Ambiental

A tarde deste domingo (7/4) foi de trabalho com bons resultados para os policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA). Junto com garantia de segurança, duas ações da corporação, uma na Granja do Torto e outra na Candangolândia, contribuíram para a preservação da fauna local.



Por volta das 13h50, populares testemunharam a passagem de um lobo-guará no campo de futebol da Granja do Torto. Em seguida, ele alcançou o interior de uma academia da região. Com a perícia necessária, os policiais realizaram o resgate do animal, que, na sequência, voltou ao conforto de seu habitat natural, no Parque Nacional de Brasília.



O segundo resgate foi inusitado e se deu na região da Candangolândia. Nas imediações de um córrego, um bicho-preguiça foi avistado na pista de saída da Candangolândia (rumo ao Zoológico). Depois de resgatado, o animal foi solto em seu habitat natural (perto do Zoológico de Brasília).