Número de feminicídios reduz no Distrito Federal ante o início de 2023

Após 2023 terminar com o recorde absoluto de feminicídios registrados no Distrito Federal, os números do primeiro trimestre deste ano mostram uma tendência de melhora no cenário. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), obtidos em primeira mão pelo Correio, apontam que os números desse crime caíram pela metade, de dez para cinco casos.

Uma série de campanhas e ações voltadas para o combate à violência doméstica vem sendo desenvolvida pela pasta de segurança pública e por órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), em especial a Secretaria da Mulher. De acordo com o órgão, o enfrentamento desse crime é tratado de forma prioritária.

Para tratar de forma mais específica do tema, a SSP-DF criou um eixo exclusivo para a temática no programa DF Mais Seguro – Segurança Integral: o “Mulher Mais Segura”, que reúne medidas preventivas e tecnológicas voltadas à proteção da mulher e ao combate à violência doméstica e familiar.



Atualmente, 682 pessoas, entre vítimas e agressores, foram monitoradas pelas tecnologias da SSP-DF — o Dispositivo de Proteção à Pessoa (DPP) e o Viva Flor. Nos primeiros três meses deste ano, dez homens foram presos por terem violado as medidas estabelecidas pelo Judiciário. Ano passado, 43 agressores foram presos.

“Os dispositivos de monitoramento ampliam a proteção das mulheres com Medida Protetiva de Urgência expedida pelo Judiciário. Nosso trabalho será constante. Seguiremos firmes, junto aos demais órgãos de governo e sociedade civil, no enfrentamento à violência de gênero. Nosso objetivo é o feminicídio zero no DF”, reforça o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Homicídios

Os dados da SSP-DF também mostram que o primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2023, registrou redução de 21,1% dos homicídios consumados — o menor dos últimos 25 anos. Os crimes contra o patrimônio também apresentaram queda no período (-21%), com destaque para os roubos a pedestres (- 36,4%) e a comércio (-34,5%).

Sandro Avelar ressalta que o DF Mais Seguro investe em inteligência e capacitação e uso de tecnologia. “Esses são pilares essenciais para redução da criminalidade no DF. Acompanhamos constantemente as ocorrências para fazer a readequação de nossas ações, sempre que necessário”, afirma. “Além disso, realizamos a microrregionalização das ações, com base em manchas criminais e estudos de inteligência, levamos em conta as demandas e sugestões da população. O objetivo é aprimorar a segurança e a qualidade de vida de todos”, destaca Avelar.

Roubos e furtos

A redução sistemática dos seis crimes contra o patrimônio (CCPs) monitorados pela SSP-DF — que compreendem os roubos a transeunte, de veículo, em transporte coletivo, em comércio, em residência e os furtos em veículo — tem sido garantida pelo constante aperfeiçoamento dos processos de gestão, de acordo com a pasta.

Os CCPs fecharam o trimestre com redução de 21%. No período, os roubos em transporte coletivo tiveram redução de 64%, enquanto o roubo a comércio apresentou decréscimo de 41,9%. Houve, ainda, redução dos roubos em residência (-35,4%), de veículo (-31%) e a pedestres (-29,4%).