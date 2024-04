A casa do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD) foi arrombada e furtada na tarde desta segunda-feira (8/4). O caso ocorreu no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, e objetos pessoais do parlamentar foram levados pelos criminosos.

O parlamentar registrou boletim de ocorrência na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). De acordo com a assessoria dele, o roubo ocorreu por volta de 17h30, logo após o deputado e a esposa dele terem ido a um supermercado. Os criminosos furtaram um notebook.

Uma equipe da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou perícia no imóvel na noite desta segunda. Em nota, o parlamentar disse que acompanhará as investigações da polícia.

“A família do deputado, naturalmente abalada pelo ocorrido, solicita privacidade neste momento difícil (...) Este incidente destaca a importância da segurança residencial e da cooperação entre a comunidade e as forças policiais para garantir a tranquilidade e a integridade dos moradores”, disse o parlamentar em comunicado.