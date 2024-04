Tempo no DF nesta terça (9/4) será de muito sol e calor, diz Inmet

Tempo aberto, em um dia predominantemente quente e mais seco é esperado para esta terça-feira (9/4), no Distrito Federal. A tendência é de estabilidade atmosférica com muito sol. A temperatura máxima alcançará os 31°C, podendo chegar até 32°C. A nebulosidade varia ao longo do dia – as chances de chover são pequenas, podendo ocorrer apenas precipitações isoladas – a mínima será de aproximadamente 17,8°C. A umidade relativa do ar estará entre 95% e 40%.

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , Andrea Ramos informa que em relação à climatologia, no mês de abril, estão previstos 145,2 mm de chuva. Na estação do Inmet no Setor Sudoeste, somente entre o dia 1º e dia 9 de abril, o acumulado de chuva registrado foi de 121,8 mm, o que corresponde a 84% do total esperado para o mês.

E para quem gosta de chuva, a partir de quinta-feira (11/4), a probabilidade de precipitações aumenta. “Abril é caracterizado por ser um mês chuvoso, sendo uma estação de transição entre o verão e o inverno, que é uma estação de estiagem. Para o mês de maio, esperamos uma redução significativa na quantidade de chuvas, com uma média de apenas 26,9 mm. Abril ainda mantém características do verão, com mais chuvas, enquanto maio é mais seco, marcando o início do inverno”, detalha a meteorologista.

Assim, pode-se esperar um tempo mais aberto e com poucas chances de chuva a partir do próximo mês. Abril marca a despedida das chuvas, e o início do período da seca, que perdura, geralmente, até setembro.