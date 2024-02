Tempo: Distrito Federal deve ter avisos de chuva até Quarta-feira de Cinzas

O Distrito Federal deve ter avisos de chuva até a Quarta-feira de Cinzas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com tempo nublado, poucas aberturas de sol e umidade relativa do ar entre 60% e 95%, os foliões devem enfrentar mais um dia de chuva neste domingo (11/2) de carnaval.

Diante do tempo chuvoso, o DF fica em alerta amarelo para chuvas intensas até às 10h desta segunda-feira (12/2). A chuva deve ter volume entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Com temperatura mínima de 19ºC em todas as estações meteorológicas, a máxima prevista para este domingo é de 27ºC. “Teremos muitas nuvens com chuva no decorrer do dia e, em alguns momentos, pode chover forte em algum ponto. Mas chove e para um pouco. Se o sol aparecer, é para dar aquela abafamento”, explica o meteorologista do Inmet Olívio Bahia.

Gama supera volume esperado para fevereiro

As chuvas que caíram de 1º a 11 de fevereiro deixaram um acumulado de chuva significativo no Gama, onde choveu 196,8 mm, o que representa 10% acima do volume de chuva esperado para fevereiro, que é de 179,5 mm. Em seguida, vem Águas Emendadas, que registrou 135,2 mm de precipitações.

Confira a seguir o volume de chuva por estação meteorológica:

Gama - 196,8 mm (10% acima do esperado);



Águas Emendadas - 135,2 mm (75%);



Brazlândia - 67 mm (37%);



Sudoeste - 59,9 mm (33%);



Paranoá - 64,8mm (36%)