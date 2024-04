Plano Diretor de Transporte Urbano começa a ser atualizado no DF

Os trabalhos para atualizar o Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal (PDTU) têm início nesta terça-feira (9/4), com a assinatura da ordem de execução das ações. O Laboratório de Transportes e Logística (LabTrans), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), será encarregado do processo. Para conduzir as pesquisas, foi firmado um convênio tripartite entre a Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), a UFSC e a Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) no valor de R$ 7,8 milhões.

Em cerca de 10 mil domicílios serão realizadas pesquisas de origem e destino, além de levantamentos sobre o fluxo e a satisfação no transporte coletivo. As avaliações abrangerão também as infraestruturas para modos ativos, coletivos e de circulação viária.

“Os dados levantados vão facilitar o entendimento referente ao deslocamento e à interação entre diferentes modos de transporte e o espaço urbano”, ressalta o Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal Zeno Gonçalves. “Além disso, serão realizadas quatro audiências públicas e oficinas temáticas e regionais, garantindo a inclusão de diversas perspectivas em um processo contínuo de participação da sociedade.”

Após a validação das propostas pela população, serão estabelecidos objetivos, metas e ações estratégicas para melhorar o transporte urbano.

O PDTU será atualizado considerando a população estimada de 3,1 milhões de habitantes e abrangendo 13 municípios do Entorno do DF. Os técnicos do LabTrans realizarão pesquisas para levantar as condições atuais dos serviços de transporte coletivo e projetar cenários futuros para os próximos 15 anos.

Com base nessas informações, será apresentado um diagnóstico da mobilidade urbana no DF e Entorno, juntamente com alternativas para problemas e projeções de demanda. Esses dados também serão utilizados para elaborar o Plano de Mobilidade Urbana.

O PDTU deve ser atualizado neste ano por conta da realização do censo demográfico do IBGE. A atualização é importante para orientar o planejamento de transporte e mobilidade, considerando o crescimento das cidades e as necessidades de deslocamento da população, incorporando as definições do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Pdot).