Uma multa sobre o latido de cachorros movimentou o grupo de moradores da QL 32 do Lago Sul, no antigo condomínio Villages Alvorada. No WhatsApp, um novo morador relatou o recebimento de uma multa da administração e questionou se outros já haviam recebido o mesmo, o que gerou reações diversas entre os vizinhos.

"Gostaria de pedir ajuda e perguntar se alguém já recebeu multa da administração do condomínio por latido natural de cachorro que possa me orientar a como recorrer, junto ao Conselho Fiscal da Administração?", diz o morador em um trecho da conversa obtida pelo Correio.

Na conversa, o morador diz ainda que recebeu uma notificação sobre os latidos dos dois cachorros (um labrador e husky misturado com vira-lata) que tem, cinco dias após se mudar para o condomínio. A multa teria sido entregue 10 dias depois disso.

Um outro morador do grupo estranhou a situação e recordou os demais de que eles têm uma comissão a favor dos animais. "Nunca escutei relato no nosso condomínio de algum animal que faça barulho de forma ininterrupta e que seja algo tão surreal que não seja resolvida em uma boa conversa", afirmou na sequência.

As conversas no grupo seguiram tentando entender os motivos que teriam levado para a multa: "Seus cachorros estavam soltos e latindo na rua sem focinheiras?", questionou um. "São de grande porte?", quis saber outro.

A resposta do morador é de que eles estavam na casa dele e que teriam latido muito nos primeiros dias após a mudança, por causa dos estímulos em novo ambiente. "Moto da ronda com luz giratória, vários gatos soltos na rua, coleta de lixo após as 23 horas, latidos de diversos cachorros existem na vizinhança da casa", justificou o morador.

Regras do condomínio

Ainda na conversa, um dos representantes da Comissão do Bem Estar dos Animais do condomínio respondeu aos questionamentos do morador sobre a multa e explicou o que pode ter ocorrido. "O condomínio antes de multar qualquer morador por excesso de barulho deve medir os decibéis para então aplicar qualquer tipo de sanção. Qual foi a fundamentação desta multa?", questionou a representante.

O morador afirmou que o procedimento da medição foi realizado, mas o considerou como "estranho" por ter sido feito por funcionário do condomínio com uma moto na calçada ao lado do portão da casa. "Desta forma, a cadela, que está atrás do muro, late como alerta e o aparelho sempre vai acusar um valor acima de 50dB", destacou o morador.

A representante da comissão relembrou, contudo, que a perturbação do sossego é motivo de multa previsto no Regimento Interno e na Legislação vigente.

Os relatos que se seguiram na conversa envolveram opiniões diversas sobre a questão: "Sou vizinho (do morador) e nunca fui perturbado com o latido de seus animais....achei muito radical essa multa". Outro vizinho pontuou: "Cabe também ao tutor controlar seus animais. Eu tenho quatro bichos em casa e sei o que é quando resolvem latir/uivar. Tem hora para tudo e tem vizinhos que tudo quanto é jeito".

O Correio entrou contato com o morador que recebeu a multa, mas ele não quis falar com a reportagem. O espaço segue aberto.

O que diz o condomínio?

Nilo Gonsalves, administrador Geral do Condomínio Villages Alvorada, conversou com o Correio e deu mais detalhes sobre o motivo da multa. Segundo ele, o morador foi procurado diversas vezes para ser comunicado sobre os "latidos insistentes" dos animais. "O mesmo sai de sua casa as 7h e retorna às 19h, os cachorros ficam desassistidos e, por isto, latem insistentemente, perturbando moradores que trabalham home office, pessoas com enfermidades e devidamente registradas as reclamações no livro de ocorrências do Condomínio", afirmou o administrador, que não revelou o valor da multa.

De acordo com o síndico, os registros de latidos oscilaram de 70 a 80 decibéis e ele pontuou que o morador foi alertado da situação e nada mudou. "Tentamos marcar com ele uma reunião na sede do condomínio, mas nunca comparece. Em uma dessas reuniões, eu tinha preparado para dar as boas vindas a ele e, ao mesmo tempo, entregar a convenção e o regimento interno, mas o morador dizia ter compromissos e que não poderia comparecer", frisou Nilo.

Além disso, o representante do condomínio pontuou que eles não têm nada contra animais e que criaram a Comissão do Bem Estar Animal na atual gestão. "O tutor que não cuida direito de seu pet também deve sofrer sanções nesta direção", disse.