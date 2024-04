Ministério da Saúde confirma 234 mortes por dengue e 207 mil casos no DF

O boletim diário de casos da dengue do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quarta-feira (10/4), mostra que o Distrito Federal registrou 234 mortes pela doença apenas em 2024.

As informações constam no painel de casos de dengue do ministério. No balanço, há mais 59 óbitos em investigação. O boletim aponta 207.305 casos prováveis de dengue. Foram 113.472 diagnósticos da doença em mulheres (54,9%) e 93.056 em homens (45,1%).

Os números são diferentes dos divulgados pela Secretaria de Saúde (SES) na última semana. O órgão regional informou 198.923 casos prováveis da doença e 205 óbitos.



Tendência de queda

Em coletiva de imprensa na terça-feira (9/4), a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, explicou que há tendência de queda de casos em oito estados e no Distrito Federal. Apesar disso, reforçou que não é o momento de reduzir os cuidados no combate ao Aedes aegypti.

“Todos que observarem sinais e sintomas como febre, dor de cabeça ou algum mal-estar, devem buscar uma unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico correto. As mortes por dengue são evitáveis”, reforçou a secretária.