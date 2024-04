História mais comovente de traição ganha hambúrguer de graça no DF

A hamburgueria Boldt Burguer, em Santa Maria, anunciou uma campanha na sexta-feira (5/4) que rendeu muita fofoca nas redes sociais. Em pontos estratégicos, foi colocada uma faixa escrita "Conte-nos a sua história de corno, se nos comovermos ganhará um hambúrguer”. De acordo com os responsáveis, o marketing foi feito para gerar engajamento e descontrair os seguidores.

A brincadeira chamou atenção do público, que contou mais de 300 histórias pelo direct do Instagram. O dono da hamburgueria, Boldt Junior, diz que não imaginava que daria uma repercussão tão grande. “A ideia surgiu com o marketing da loja, decidimos, então, fazer algo que chamasse atenção e que tivesse muitos comentários. Colocamos as faixas em dois pontos, em Santa Maria e no Gama, e tivemos muitas histórias surpreendentes e até engraçadas. Sabia que iria dar um bafafá, mas não que seria uma grande repercussão”, conta.

“É uma forma de atrair um público que, às vezes, não conhece a gente e aí a pessoa por curiosidade começa a seguir nosso trabalho, nossa rotina e o dia a dia”, afirma Boldt. Para ele, a história mais surpreendente foi de uma mulher, que descobriu a traição na própria casa no dia do aniversário. "Tem histórias que não podemos contar e outros a gente até postou nos stories, mas essa bateu o recorde", aponta. A hamburgueria fica a 28km de distância da Rodoviária do Plano Piloto.



Nos comentários da postagem é possível ver as pessoas entrando na brincadeira. "Eita que chegou a minha hora", comenta. "Pode preparar 80 hambúrgueres que eu estou chegando", disse outro. "Tenho várias, pode ganhar mais de um?", comentou mais um.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca