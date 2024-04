Homem destrói carro que o "trancou" em estacionamento no DF; veja vídeo

Um motorista teve um ataque de fúria e quebrou os vidros e as lanternas de um carro parado atrás do automóvel dele. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (10/4), no Setor Hoteleiro Sul (SHS), em um estacionamento próximo a um hotel. Câmeras do circuito interno de segurança registraram a ação.

A condutora do veículo, uma mulher de 46 anos, contou à polícia que, por volta das 9h, estacionou o carro atrás de um hotel. Disse que não parou na vaga regular, mas deixou o automóvel aos cuidados de um flanelinha. Ao retornar, às 13h, percebeu que o veículo estava com os vidros e as lanternas depredadas.

No vídeo colhido pela polícia, o homem, proprietário de um Argo branco, consegue tirar o carro da vaga, mesmo que impedido pelo veículo da mulher. Contudo, não satisfeito, ele usa um objeto para quebrar o automóvel. A condutora foi informada que o responsável pelo crime é funcionário do Hotel Windsor Plaza. A reportagem tenta contato com a rede hoteleira.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (área central) e o carro da vítima passará por perícia. O autor poderá responder por dano.