GDF realiza cadastramento para castrações gratuitas de cães e gatos

Donos de cães e gatos que pretendem castrá-los poderão tentar vagas para essa cirurgia pelo projeto Castra-DF, da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema-DF). Nos dias 13 e 14 de abril, a pasta realizará o cadastramento de até 1.500 pets, apesar que nem todos poderão ser selecionados para esse iniciativa, que está em sua quarta edição.

Será feito um total de 1.500 registros, garantidos por número equivalente de senhas distribuídas nas duas datas, 750 diariamente. Elas serão entregues por ordem de chegada, no estacionamento da Paróquia Santa Clara de Assis, no Sol Nascente/Pôr do Sol, das 8h às 14h ou até acabarem.

Tutores interessados devem levar, no dia do cadastramento, um documento oficial com sua foto e serem maiores de 18 anos, sem precisarem estar acompanhados de seus animais, de acordo com a Sema-DF. Poderão ser cadastrados até dois animais por tutor.

Limte

A secretaria ressaltou que o cadastro não garante a participação no projeto. O resultado final com a lista dos contemplados será divulgado até o dia 15 de abril nos sites castradf.com.br e sema.df.gov.br.

As cirurgias ocorrerão entre 15 de abril e 11 de maio, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na Unidade Móvel de Castração — Castra-DF, que estará localizada no mesmo local do cadastro.

Antes do procedimento, os animais selecionados passarão por exames pré-operatórios, como hemograma e eletrocardiograma. As testagens são gratuitas e servem para identificar se o cão ou gato está em condições para a castração.

Com informações da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal



Donos de cães e gatos que pretendem castrá-los poderão tentar essa cirurgia para seus mascotes em uma vaga no projeto Castra-DF, da Secretaria do