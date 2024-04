Chuvas devem continuar até o sábado (13/4), no Distrito Federal

Brasília amanheceu, nesta sexta-feira (12/4) sob chuva forte em vários pontos de Ceilândia, Taguatinga, Plano Piloto, Vicente Pires e Estrutural. Nos trechos com obras, a lama tomou conta das ruas. Nessas regiões, o fluxo de veículos ficou reduzido em relação aos dias normais.

Para o período da tarde, a previsão é de que as chuvas continuem, como ocorreu na quinta-feira (11/4). A manhã começou com 18ºC e umidade relativa do ar de 95%, e, à tarde, os termômetros podem chegar aos 30ºC e umidade relativa de 50%.

“Durante a manhã, as chuvas não foram tão fortes, mas, à tarde, áreas de instabilidade podem se formar causando chuvas pontualmente mais intensas, condição que vai se manter até o sábado (13/4)”, diz o meteorologista Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).







< >

Próxima semana

Já o domingo (14/4) não deve ter chuva no Distrito Federal e o sol deve aparecer muitas nuvens. “Na próxima semana, uma massa de ar seco vai ganhar força no interior do Brasil, não favorecendo a ocorrência de chuvas ao longo de toda a semana. O calor deve aumentar e a umidade diminuir, indicando já o período de estiagem”, antecipa o meteorologista.