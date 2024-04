Temporal leva lama e transtornos para as ruas da Asa Norte

O Distrito Federal está em alerta quanto às chuvas intensas e acumuladas. A previsão é de um clima nebuloso, com risco de precipitações em diversas áreas da capital até domingo (14/4), informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nos 10 primeiros dias do mês, o DF chegou ao total de 122 mm de volume de chuva. A média esperada para o mês é de 145mm.

Nessa quinta-feira (11/4), um temporal causou transtorno na quadra 202 Norte e transformou as ruas em cenários caóticos de alagamento e lama. O que começou como uma chuva aparentemente tranquila, rapidamente se intensificou, inundando por completa a região e deixando pedestres e comerciantes perplexos diante da falta de escoamento e da grande quantidade de lama que presenciaram.

Em meio ao caos, Débora Amanda Teixeira, 25 anos, comerciante, observou a situação sem se surpreender. "Cheguei no momento da chuva, estava tudo alagado. Com pouca chuva já alaga, e quando passa, a lama toma conta e isso prejudica o comércio", relatou.

"Cataratas"

Dona de um salão de beleza na região, Júlia Roseo, 31, citou que o local é conhecido como as "Cataratas da Asa Norte". "Quando essas chuvas acontecem, temos que estacionar em outras ruas e esperar a água dar uma trégua. Temos muitas desmarcações de atendimentos. Fica inviável para qualquer pessoa sair ou entrar no local, e nós acabamos saindo no prejuízo", lamentou.

Mateus Ferreira, 25, contou que teve dificuldades de transitar pela rua e que seu carro quase ficou atolado no viaduto. "Quase não consegui subir o carro de novo. A chuva demorou quase duas horas para acabar, e nós que trabalhamos no comércio temos que arcar com isso tudo, como lavar diariamente a fachada das lojas por conta da quantidade de lama que fica depois que a chuva acaba", desabafou o garçom.

A jardineira Fernanda Pereira dos Santos, 57, passa todos os dias pela 202 Norte e comentou que a chuva na rua sempre traz um transtorno enorme. "Depois que passa, é a lama que fica, dificultando ainda mais para as pessoas andarem. Conheço várias pessoas que já ficaram ilhadas por conta do alagamento aqui na rua. É uma situação que se repete sempre que chove mais forte, e parece que nunca há solução definitiva."

Procurada pelo Correio, a Terracap reitera que "as obras do Drenar DF têm prazo de término previsto para o segundo semestre deste ano. As obras em curso atenderão à área mais problemática da região, as faixas 1/2 da Asa Norte. Ao todo, são 7,68 km de túneis, dos quais mais de 70% já estão escavados". A estatal reforça que são mais de R$ 180 milhões investidos.















< >

Meteorologia

O período de outono é de transição no clima, afirma o meteorologista Glauco Freitas, do Inmet. As chuvas e o céu nebuloso darão lugar a um tempo mais seco e de sol. "Pelo menos até domingo, a previsão é de que as chuvas permaneçam. Estamos em transição, então as chuvas são normais de ocorrer nesse período, até começar um período de mais dias de estiagem", explica.

O Inmet emitiu um aviso de perigo para acumulado de chuvas. O aviso, que é válido até às 6h de hoje, alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco. As chuvas devem ficar entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Para esta semana, a temperatura deve ficar em 19ºC (mínima) e 26ºC (máxima).

Para maio, a estimativa esperada para o mês é de 26,9mm de chuvas. No mesmo período do ano passado, a capital ultrapassou o número e alcançou um total de 32,1mm.

*Com Luiza Marinho, estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti