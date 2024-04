Corpo de ex-militar desaparecido é localizado em Formosa, no Entorno do DF

A Polícia Civil de Goiás prendeu duas pessoas, suspeitas de assassinarem o ex-militar do Exército Tales Alves da Pena, de 27 anos. Tales morava com um amigo e desapareceu em dezembro de 2023, após sair para trabalhar. A família do rapaz registrou ocorrência do desaparecimento e a polícia iniciou a investigação.

Conforme apurado pela polícia, o rapaz foi vítima de latrocínio e teve uma bicicleta e um celular roubados. Através do celular roubado foi possível localizar um dos suspeitos, que estava no Distrito de Marajó, também conhecido como Campos Lindos, no município de Cristalina. Ele foi preso nesta sexta-feira (11/4).



Após a prisão, o suspeito confessou o crime e identificou o local onde o corpo estava, na zona rural da cidade de Formosa. Há evidências de que o corpo de Tales foi queimado após a morte, antes de ser enterrado. Um dia depois do cumprimento da ordem de prisão do primeiro suspeito, um segundo envolvido se apresentou à delegacia e também foi detido.



O delegado Danilo Meneses, responsável pela investigação, explicou que os dois suspeitos estão presos temporariamente, à disposição da Justiça. "A partir do celular roubado, foram feitas várias diligências e um intenso trabalho investigativo, onde tivemos êxito para esclarecer indícios da autoria do delito. Foi então representada pela prisão temporária dos suspeitos e na data de ontem foi possível encontrar um dos suspeitos", explicou.