Eventos culturais e esportivos vão impactar no trânsito em duas regiões administrativas do DF neste domingo. (14/4). Algumas vias serão interditadas e o fluxo de veículos será alterado no Parque da Cidade e no Taguaparque em Taguatinga.

O Parque da Cidade recebe a 9ª Corrida do Sinpro, que conta com percursos de 5 km de corrida e 10 km para ciclistas. Dessa forma o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará interdições em vias entre as 6h e às 12h. Os corredores farão percurso em sentido horário. Por isso, todos os acessos ao Parque neste caminho estarão fechados, a pista no sentido anti-horário permanece com fluxo normal.

Já em Taguatinga, o que motiva as mudanças de trânsito é o início das comemorações do 64° aniversário de Brasília. O Taguaparque vai receber shows gratuitos a partir das 14h e por conta desses festejos, agentes do Detran estarão nas ruas para garantir a fluidez do trânsito, mesmo com o alto fluxo de carros. A intenção é também evitar transtornos e infrações.

O evento do Taguaparque está previsto para encerrar às 1h de segunda (15) e conta com programação extensa, capitaneada pelo sucesso do forró e piseiro Zé Vaqueiro.



Estacionamentos disponíveis nas proximidades do Taguaparque (foto: Detran-DF/Divulgação)