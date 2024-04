Desaparecimento de jogador completa nove dias: o que se sabe até agora

O desaparecimento de Thavisson Medes jogador do time amador Vila União Futebol Clube, completou nove dias nesta quarta-feira (17/4). O jogador, de 26 anos, desapareceu na noite de segunda-feira (8/4), depois de ir a uma confraternização do técnico do clube, em uma distribuidora de bebidas na Vila União, no Pedregal (GO).

Conforme confirmado ao Correio, a moto em que Thavisson estava ao retornar para casa foi encontrada em meio a um matagal no Vale das Andorinhas, no Novo Gama (GO), na noite de quarta-feira (10/4). Fotos circularam pelas redes sociais com o veículo junto à mata, porém, quando a polícia chegou ao local, a moto não estava mais lá. "Ninguém sabe se pegaram, se foi alguém envolvido que levou", afirmou Ana Maria da Silva, irmã de Thavisson. A região fica a 12 quilômetros da distribuidora de bebidas em que aconteceu a confraternização.

Cinco dias depois, uma carteira contendo os documentos do jogador foi encontrada pela polícia no Setor de Chácara Araguaia, no Novo Gama. Quem acionou os policiais foi a moradora da chácara, que não sabe quem deixou o objeto da área.

Mapa de desaparecimento do jogador Thavisson Medes (foto: Google Maps/Reprodução)

Desaparecimento

Thavisson saiu de casa por volta das 14h de segunda-feira (8/4) para ir ao evento do clube. Conforme informado pelos familiares, às 17h a mulher do jogador compareceu no local, que fica próximo da residência do casal. Ele resolveu permanecer na festa. Às 19h, a mulher ligou para o marido e ele disse que estava indo, mas ele não chegou em casa. Às 21h36, ela ligou de novo e Thavisson afirmou que estava subindo na moto para ir embora. Poucos minutos mais tarde, às 22h, ele não retornou mais, não atendeu o celular e nem respondeu as mensagens. O caso foi registrado no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) do Lago Azul.

Protesto da família

No domingo (15/4), a família de Thavisson realizou um ato de protesto no Campo Sintético da 409 de Santa Maria, para mobilizar as buscas pelo jovem. Além disso, os familiares pedem celeridade das forças policiais na busca pelo jovem.