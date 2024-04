Tempo seco predomina no DF e não chove hoje (17/4), diz Inmet

No Distrito Federal, predomina uma massa de ar seco que favorece o aumento das temperaturas à tarde. O dia começa com bastante nebulosidade, mas as nuvens se dissipam ao longo da tarde, dando lugar ao sol e ao calor. Não há previsão de chuvas.

A máxima para esta terça-feira será de 31º C na capital federal. Com o cair da noite, a mínima esperada é de 20° C, com ventos que refrescam a sensação térmica.

O DF está chegando no período mais seco do ano, a tendência é de que a umidade vá gradualmente caindo nas próximas semanas. Por isso, a dica é já se preparar bebendo bastante líquido e se protegendo do sol, porque no inverno a umidade pode ficar em somente 10%. “A massa de ar seco predominando nesta semana é um sistema de alta pressão que bloqueia sistemas causadores de chuvas na região central do Brasil”, explica Cleber Souza, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para hoje, a previsão de umidade máxima é de 95%, à tarde. Nas primeiras horas da manhã ela estava em 40%.

Cleber destaca que, com o fim do outono, a climatologia prevê noites mais frias para os próximos dias. “A temperatura do hemisfério sul começa a diminuir, já que o sol começa a esquentar mais o hemisfério norte. Por aqui, venta mais também, favorecendo a sensação térmica de mais frio à noite e nas primeiras horas da manhã”, completa. Um casaco pode vir a calhar.