Reforço no transporte público para o 64º aniversário de Brasília.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) determinou, nesta quinta-feira (18/4), o reforço de viagens de ônibus, com atenção especial para a dispersão do público em todos os eventos. Serão disponibilizados 160 ônibus além da programação normal de viagens.

A grande programação do aniversário de 64 anos de Brasília, com destaque para o DJ Alok, em 20 de abril, na Esplanada dos Ministérios, quando a expectativa de público é de 500 mil pessoas. O transporte coletivo deverá reforçar as viagens para a chegada e para a saída, sobretudo a partir das 22h.

Transporte Pirata

Para evitar o transporte pirata durante o aniversário, a Semob e a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) definiram as áreas para embarque e desembarque de passageiros do transporte individual por aplicativo e táxis. Na quinta (18) e na sexta-feira (19), os taxistas e os motoristas de aplicativo poderão aguardar chamadas no estacionamento da administração do Parque da Cidade e realizar o atendimento ao lado da Torre de TV (na via N1). No sábado (20) e no domingo (21), haverá duas paradas na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto (eixo L), uma na alça leste (retorno da S1 para a N1, após a Rodoviária), duas na via S2 (anexos sul) e uma na N2 (anexos norte).

“O passageiro precisa ficar atento e embarcar somente em carros com corridas solicitadas por meio do aplicativo. Esse cuidado evita cobranças de tarifas exorbitantes e também viagens em veículos irregulares, que colocam em risco a segurança do passageiro”, explica o Secretário de Transporte e Mobilidade Zeno Gonçalves



*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF)