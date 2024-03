Festa de aniversário de Brasília terá grandes atrações. Confira

Brasília completa, no dia 21 de abril de 2024, 64 anos e o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja uma festa com várias atrações musicais e eventos culturais que começam antes mesmo da data. De acordo com o secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo o desejo é deixar a marca de que o mês do aniversário da cidade conta com muitas festividades.

A primeira grande atração confirmada é a do DJ Alok, que nasceu em Goiânia, mas passou parte da infância e da juventude em Brasília. O show do artista está confirmado para o sábado (20), véspera do aniversário da cidade.

Ao Correio, Cristiano Araújo contou que a pasta também está empenhada em definir várias atividades para o aniversário e detalhou o que a população pode esperar nos dias de festa. Com parceria do Ministério do Turismo, a secretaria conseguiu a presença de Zé Vaqueiro, para um show no Taguaparque, em 14 de abril, que foi convidado a abrir o calendário de eventos na cidade. Além disso, o cantor Xand Avião também está entre as atrações confirmadas, com uma apresentação que animará o público da capital na Torre de TV, no domingo (21).

Brasília Bike Camp 2024

O aniversário de Brasília contará ainda com o Bike Camp, na Torre Digital, onde ocorrerá uma competição XCM, XCO, Gravel e Ciclismo de Estrada entre os dias 20 e 21 de abril. Essas provas serão válidas para o Campeonato Brasiliese de BMX, MTB, Maratona e Cross Country. Os acessos à página de inscrições, bem como os horários de concentração, largada e data para a retirada de kits serão divulgados no Instagram @brasiliabikecamp. As inscrições para participar já estão abertas.

No local, a banda Biquíni Cavadão e o cantor Jorge Aragão vão subir ao palco para encantar a população. "A nossa ideia é que essa celebração, além de ser bacana para a cidade, porque gera entretenimento e cultura, mexa com o setor de restaurantes e movimente as contratações, além, é claro, de atrair turistas, que é a grande função da secretaria", pontuou Cristiano.

E ainda vem mais anúncios por aí. O secretário antecipou ao Correio que a expectativa é de fechar mais atrações e atividades para o evento e que, em breve, a programação completa será divulgada.

shows confirmados

14/4 - Zé Vaqueiro, Taguaparque

20/4 - Alok, Esplanada dos Ministérios

21/4 - Xand Avião, Torre de TV



Sem datas confirmadas:

Biquíni Cavadão e Jorge Aragão,

Torre Digital