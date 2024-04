Osório Adriano Filho lembra construção de Brasília: "Orgulho e gratidão"

Presidente e fundador de uma das maiores empresas dos segmentos de construção, bebidas, veículos, venda de combustíveis e produção de energia, o engenheiro civil, empresário, fazendeiro, pioneiro e cidadão emérito de Brasília, líder empresarial e político Osório Adriano Filho, 94 anos, chegou à cidade antes mesmo de ela ser construída.

Após uma breve passagem no exterior nos anos 1950, onde se formou engenheiro, Osório mergulhou em um dos mais decisivos episódios daquele período: a construção de Brasília, a nova capital federal. Para realizar o sonho de Juscelino Kubitschek e tirar do papel o projeto de Lucio Costa e Oscar Niemeyer, foi necessária uma verdadeira força-tarefa.

Não se tratava apenas de erguer novos edifícios emblemáticos, mas criar do zero uma nova e vibrante cidade. O empresário entregou seu destino à capital do país, tornando-se apologista implacável do desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal e da região do Entorno.

Osório, fundador da Brasal, detalha que Brasília era um "imenso canteiro de obras" quando chegou, em 1957. "Para se ter uma ideia, só o acampamento próximo à Esplanada dos Ministérios chegou a abrigar 4 mil trabalhadores vindos de várias regiões do país. Faltava de tudo, mas sobrava vontade e empenho para ver tudo pronto", observa.

"Vi Brasília despontar e ser o que é hoje: uma cidade que nunca parou de progredir. Entre os pioneiros, havia um ambiente de muita integração, harmonia e confiança", recorda-se. O pioneiro destaca que acompanhar a construção de Brasília, vendo dia a dia a Esplanada dos Ministérios se materializando, além de participar de sua inauguração, são registros que ficarão eternamente em sua memória. "Outro ponto marcante foi vivenciar o enchimento do Lago Paranoá após participar da construção de sua barragem", comenta.

Realização pessoal

O empresário aponta "orgulho e gratidão" como os sentimentos que tem por ter ajudado na construção de Brasília. "Aqui encontrei um campo fértil para o meu crescimento e realização pessoal e profissional. Criei minha família, fiz grandes amigos e pude retribuir muito à sociedade, proporcionando muitos empregos, geração de renda e colaborando com o desenvolvimento da capital", ressalta.

Osório Filho avalia que, atualmente, Brasília tem uma grande vocação empreendedora e que o trabalho dos pioneiros teve muita influência nisso, destacando a fundação do Rotary Club do DF, a Federação do Comércio, Federação da Indústria, Associação Comercial do DF. "Tínhamos que atuar em conjunto em prol do desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade e do Centro-Oeste. Fomos grandes incentivadores da organização do meio empresarial frente ao papel que Brasília deveria desempenhar no cenário nacional", argumenta.

História

"A solenidade por si só justificava a emoção que senti: formatura das primeiras mestras de Brasília. O discurso da oradora da turma, Cosete Martins Ramos, trouxe, entretanto, uma nota admirável à reunião: revelou tal altura intelectual, tal maturidade de cultura que olho agora mais tranqüilo o destino da educação no Planalto."

Brasília, 15/12/1960