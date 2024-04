Bia Kicis sobre Senado: "Não é segredo para ninguém minha pretensão"

A deputada federal Bia Kicis (PL) pretende se lançar como candidata a uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal. Uma das principais parlamentares ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Bia Kicis (PL) pretende se candidatar a uma das vagas ao Senado pelo Distrito Federal, nas eleições de 2026.

É o que a deputada federal detalhou ao Correio. A parlamentar considerou natural, também, o desejo do governador Ibaneis Rocha (MDB) em pretender uma das duas vagas. “Temos duas vagas para o Senado, então é super legítimo e até esperando que o governador Ibaneis queira concorrer. Não é segredo para ninguém que eu já demonstrei minha pretensão de ocupar uma das cadeiras. Vamos trabalhar para que a direita ocupe as duas cadeiras”, explicou.

Conforme o Correio mostrou, Ibaneis afirmou, pela primeira vez, os planos para o próximo pleito. Impossibilitado de concorrer a mais uma eleição como governador, o atual chefe do Executivo local demonstrou em diversas ocasiões que a vice-governadora Celina Leão (PP) será sua candidata ao Palácio do Buriti.

Disputa

Apesar de estar em uma posição de destaque, o caminho de Ibaneis não será fácil. Mesmo faltando 29 meses para o pleito de 2026, há indecisões no campo da direita na política local que irão parear por um bom tempo.

Conforme revelado pela coluna Eixo Capital, no mês passado, a ex-primeira-dama do país Michelle Bolsonaro (PL) cogita ser candidata ao Senado pelo DF. O cenário só mudaria com uma eventual cassação de Sérgio Moro (União) no Paraná. O senador saiu vitorioso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), mas o PL e o PT paranaenses, que protocolaram o caso cogitam recorrer da absolvição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por suposto abuso econômico nas eleições de 2022.

Interlocutores da senadora Damares Alves (Republicanos) ainda apontam que, se Michelle e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) decidirem se candidatar à Casa maior, Ibaneis não terá apoio da republicana. "Damares apoiaria a ex-primeira-dama e a Bia. Ela não quer o Buriti, porque demonstrou várias vezes que Celina é o nome dela. É um fato", explicou um político ligado à senadora.