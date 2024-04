Previsão do tempo para o DF é de sol até o aniversário de Brasília

Os brasilienses poderão “sextar” com tranquilidade, neste dia (19/4), véspera do fim de semana marcado pelas comemorações do aniversário de 64 anos de Brasília. A predominância de uma massa de ar quente e seca favorece o tempo mais aberto, com muito sol, e a diminuição da umidade. A tendência é de pouca formação de nuvens, e não há chances de chover.

Para esta sexta-feira, a temperatura pode chegar a máxima de 32°C, e mínima de 18º C. É preciso ficar atento à secura do ar. Somente na parte da manhã, a umidade alcance o auge de 95%, entretanto, ao longo do dia, a umidade cai para níveis mínimos, esperados entre 35% e 40%.

Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (inmet), destaca que o tempo segue firme para o final de semana, com aumento de nebulosidade na tarde e na noite de domingo (21/4), sobretudo. “Pode haver aumento de nebulosidade, mas, ainda assim, sem indicativo de chuva. Se ocorrer, haverá de forma bem isolada”, explica. Para quem vai aproveitar a programação da capital a dica é óbvia: “Neste sábado e domingo de sol é sempre bom lembrar de sair com hidratação e proteção”, ressalta a meteorologista.