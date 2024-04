Corrida reúne milhares de corredores para celebrar o aniversário de Brasília

A maratona teve provas curtas, com 3km, 5km e 10km, e duas longas, com 21km e 42km. Essa é a segunda edição do evento, que integra o calendário oficial do aniversário de Brasília, após um hiato de 25 anos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O domingo de aniversário de 64 anos de Brasília começou com festa e cheio de atrações para todos os públicos e gostos. Desde 2023, as corridas integraram o calendário oficial de festividades. No sábado e ontem, mais de 5 mil pessoas celebraram a capital correndo a tradicional Maratona Brasília 2024, com provas nos dois dias. Esta foi a segunda edição consecutiva da corrida no aniversário da capital, depois de 25 anos de ausência

Ainda estava escuro quando os participantes chegaram à Praça da Cidadania, próximo ao Teatro Nacional, para a maratona. Os primeiros corredores, das provas de 21km e 42km, viram o sol nascer quando começaram a dar as primeiras passadas. Enquanto isso, os competidores das provas de 3km (caminhada), 5km e 10km aqueciam para largarem às 7h.

O grande campeão da Maratona Brasília foi Luís Felipe Leite Barboza, 36 anos, que completou os 42km em 2h32:03 e ganhou a prova pelo segundo ano seguido. Formado em um projeto social de Ceilândia, o corredor travou uma disputa acirrada com o queniano Timo Kimutai, que veio para a capital federal para disputar a prova.

Já entre as mulheres dos 42km, Juliana Pereira da Silva sagrou-se campeã com o tempo de 3h18:03. Foi a primeira maratona que a corredora profissional de 38 anos venceu, e a terceira prova da carreira nessa distância.

Cartões-postais

Os trajetos da Maratona Brasília 2024 foram pensados para que os corredores pudessem apreciar os pontos turísticos da capital, partindo das imediações do Teatro Nacional, na Área Central, seguindo pelo Eixo Monumental até a Ponte JK e voltando para o ponto de largada.

Com percursos para todos os piques e públicos, a competição contou também com o Desafio BSB 64 Anos e Desafio JK. Na primeira, o participantes fariam a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Na segunda, eram meias maratonas nos dois dias. Foi o palco perfeito para milhares de atletas anônimos fazerem a festa, como o primeiro-sargento Rafael Alfredo, 41, que ainda encontrou energia para fazer flexões ao completar o Desafio JK da Maratona Brasília.

Além da corrida ou caminhada, a manhã ofereceu diversas atividades para quem foi conferir a festa. O grupo Choro Livre, que tem mais de 40 anos de trajetória na capital, animou a Maratona Brasília com muita música e a participação da a cantora Teresa Lopes. A banda subiu ao palco às 10h, levantando o público com muito samba.

A Maratona de Brasília foi prestigiada por autoridades e figuras do poder público. A premiação foi entregue pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), que subiu ao palco e parabenizou Brasília, além de elogiar o evento. O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Augusto Machado destacou a importância do evento para incentivar a prática esportiva e celebrar o aniversário do Correio Braziliense. "Quando eu vi aquele mar de camisas verdes correndo ali pelo Eixo Monumental, é uma emoção muito grande", comemorou.

Missa e ato cívico

Dezenas de pessoas se reuniram na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, na manhã de ontem, para uma missa em homenagem ao aniversário de 64 anos de Brasília. A liturgia foi celebrada pelo arcebispo de Brasília, cardeal Dom Paulo Cezar Costa.

Durante a missa, o arcebispo destacou que este é um momento de agradecimento pelas mais de seis décadas que se passaram na capital, uma cidade aberta e acolhedora, que recebe pessoas de todas as partes do mundo.

"É daqui, de Brasília, que saem as pequenas e as grandes decisões para a vida desse país. Então, celebrar é agradecer a Deus por tudo aquilo que aqueles que nos antecederam no caminho. Agradecer a Deus também por aqueles que estão doando a sua vida hoje, seja no governo da nossa cidade, e também lembrar as nossas responsabilidades."

Já a cerimônia de Troca da Bandeira Nacional, que ocorre no primeiro domingo de cada mês, foi alterada excepcionalmente em abril por conta das homenagens ao aniversário da capital. Moradores da cidade e turistas prestigiaram o evento. Carretas do Sesc-DF e do Senai-DF ofereceram serviços gratuitos para o público. As crianças puderam aproveitar uma área kids, com direito a brinquedos infláveis.

"Fazer essa troca tão emblemática, tão importante, um símbolo para o nosso país, no dia do aniversário de Brasília, é muito importante para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e para o Corpo de Bombeiros, que está aqui com todas essas autoridades", celebra a comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Habka. Além da solenidade, houve uma exposição de viaturas das duas corporações.

O governador Ibaneis Rocha participou dos dois momentos, acompanhado da esposa, a primeira-dama Mayara Noronha Rocha, e do filho Mateus.