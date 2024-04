Maratona Brasília reúne mais de 4 mil corredores no aniversário da capital

Brasília acordou no dia do aniversário de 64 anos da cidade neste domingo (21/4) com a largada de aproximadamente 1.600 corredores para as provas de 21km e 42km da Maratona Brasília, às 6h. Ainda estava escuro quando os participantes chegaram na Praça da Cidadania, próximo ao Teatro Nacional, para a corrida. Os primeiros corredores viram o sol nascer quando começaram a dar as primeiras passadas. Enquanto isso, os competidores das provas de 3km, 5km e 10km aqueciam para largarem às 7h. A expectativa é que cerca de 3 mil pessoas disputem as três provas mais curtas. A quantidade de pessoas fez com que a largada durasse mais de 10 minutos. As 5 mil vagas para inscrição esgotaram.

O segundo dia da Maratona de Brasília reúne o maior número de provas e participantes do evento. A estrutura tem diferentes tendas com alimentação e produtos oferecidos aos atletas pelos patrocinadores, como Café Três Corações, Colégio Sigma e Neo Energia. Além da locução do evento, o palco principal oferecerá o show da sambista Tereza Lopes e o grupo Choro Livre, às 10h, para animar a chegada dos corredores. Além dos atletas, a concentração da corrida conta com a torcida de familiares, crianças, idosos e até pets. Alguns cachorros, inclusive, foram levados para acompanhar seus donos nos percursos.

Raíssa Cristina, 31 anos, e Jhonatan Silva, 30, trouxeram de Taguatinga as Toph e Aurora, duas Golden Retrivel de 2 anos, para acompanhar os donos nos 5km. “É a primeira vez que vamos correr com elas”, contou Raíssa. “Mas elas aguentam muito mais do que isso”, ressaltou Jhonatan.

Expectativa

Não era nem 5h30 quando as irmãs Ivanete Rosa, 58, e Josilene Rosa, 50, chegaram para correr! Ivanete vai fazer o percurso de 5km e sua irmã os 3km. Vindas de Valparaíso de Goiás e Taguatinga respectivamente, estavam animadas em correr no aniversário da cidade. Ivanete que incentivou a irmã. "Comecei a correr oor causa da minha irmã. Acho que essa é minha sétima corrida", explicou Josilene. Já a mais velha que começou o esporte para combater o sedentarismo, está animada. "Estou animada, preparação ótima. Ontem me hidratei bastante, fiquei na concentração", afirmou Ivanete. E as duas vão aproveitar a festa depois das competições! "Brasília é uma cidade maravilhosa, linda, perfeita. O céu.... semprem falam que é muito lindo e eu animo ficar para acompanhar algumas programações", contou a mais velha.

A Maratona Brasília 2024 é uma realização da Social Prevencionis em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal, com apoio institucional do Correio Braziliense, Rádio Clube FM e TV Brasília. A organização das corridas é de Bruno Atleta, eventos e viagens.