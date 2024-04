Projeto Flores do Cerrado oferece cursos gratuitos de capacitação; confira

O projeto Flores do Cerrado abriu as inscrições nesta terça-feira (23/4) para as oficinas de capacitação gratuitas, que visam mulheres em situação de vulnerabilidade social no Recanto das Emas. Interessados podem optar pelas aulas de corte e costura, customização, bordado e empreendedorismo. As aulas terão início na próxima segunda-feira (29/4) no Centro de Juventude, localizado na quadra 508.











Ao todo, são 24 vagas divididas nos turnos matutino e vespertino. As aulas serão de segunda a sexta, sempre no horário das 8h ao meio dia (no matutino) e das 14h às 18h (no período da tarde). As inscrições podem ser feitas por este link e, mais informações podem ser acessadas pela página no Instagram do projeto.

Uma das professoras do projeto é Juliana Silva, figura conhecida na moda sustentável do DF. “O Flores do Cerrado não é só um curso de capacitação, mas é um projeto de vivência, de troca entre mulheres. E nessa troca de ensinar e aprender, a gente capacita mulheres, fortalece elas como empreendedoras, elas se veem dignas e capazes de se sustentar”, afirma Juliana.

Todo o material será disponibilizado, incluindo máquinas de costura, tecidos, entre outros materiais necessários. O projeto também oferece área kids com monitores capacitados para cuidar dos filhos das participantes durante todo o período das oficinas.

Anteriormente, as oficinas já passaram pelas cidades do Sol Nascente, Varjão, Riacho Fundo II e Estrutural.



Documentário sobre o projeto:

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes