Torcedores atropelam, espancam e deixam rivais do Brasiliense em estado grave

Torcedores organizados atropelaram e agrediram dois rivais da Facção Brasiliense, em frente a uma distribuidora de bebidas, na Quadra 82 de Águas Lindas de Goiás, na noite dessa segunda-feira (22/4). Três autores foram presos minutos depois pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e vão responder por dupla tentativa de homicídio.

Os dois jovens do Brasiliense, identificados como Luis Gustavo Pires Mota e Leonardo Ribeiro de Oliveira, tomavam refrigerante em frente a uma distribuidora e vestiam camisetas da organizada, quando foram surpreendidos por membros rivais. Ao menos quatro integrantes de torcidas rivais, entre elas a Mancha Verde, chegaram ao local em um Renegade branco, um Siena vermelho e uma moto amarela, e atropelaram as vítimas.

Mesmo caídos e feridos ao chão, o grupo desembarcou dos veículos, tomou as camisetas dos jovens e os agrediram com capacetes e barras de ferro. Em seguida, todos fugiram em direção opostas. No momento em que as equipes da PM chegaram ao local, encontraram Luis e Leonardo com marcas de perfurações no corpo e diversos hematomas. Eles foram levados ao Hospital Bom Jesus e estão em estado grave.

Os militares do 17ª Batalhão saíram em busca dos autores e conseguiram localizar três envolvidos. Com eles, os policiais apreenderam uma faca, dois veículos, um bastão de madeira, um soco inglês, além das camisetas roubadas.