Rapaz aproveita saída do pai e mata mãe a facadas dentro de casa no Entorno

Um jovem de 22 anos matou a própria mãe a facadas dentro de casa, no Setor de Chácaras Araguaia, em Valparaíso, no Entorno do Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (23/4). Kevin Alex Pereira dos Santos fugiu após o crime, mas foi identificado por populares, linchado e, sem seguida, preso por um policial de folga.

Kevin teria se aproveitado do momento em que ficou sozinho com a mãe, Dulcineia Vieira dos Santos, 48, para assassiná-la. O corpo da mulher foi encontrado pelo marido dela, no momento em que ele chegou do trabalho, no período da tarde.

Ao perceber a chegada do pai, Kevin pulou o muro e fugiu. Ao Correio, o subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) Souza Júnior contou que o jovem chegou a ser interceptado por populares e agredido. “Um policial de folga que passava pelo local interveio sem saber que era o homicida. Quando ele percebeu que tratava-se do acusado, deu voz de prisão e eu pedi para a viatura mais próxima ir ao local”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) chegou a ser acionado, mas a vítima estava sem vida. Kevin foi levado à Delegacia de Luziânia, unidade à frente da investigação. A motivação do crime será apurada.